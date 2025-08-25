GROSSETO – “A Grosseto abbiamo avuto il coraggio di fare ciò che nessuno, fino ad oggi, aveva mai osato: presentare ufficialmente in Consiglio comunale un ordine del giorno per un Piano nazionale di remigrazione”. A dirlo Andrea Vasellini e Alessandro Bragaglia, consiglieri comunali ed esponenti del “Mondo al Contrario – Team Vannacci”.

“Non è uno slogan, non è propaganda: è azione concreta – proseguono -. Ed è bene che sia chiaro a tutti: siamo i primi in Italia ad averlo fatto, traducendo in pratica quella che non è solo una politica di destra, ma di puro buon senso, come ci insegna il Generale Roberto Vannacci. Chi si straccia le vesti gridando al ‘razzismo’ evidentemente non vive i nostri quartieri, non ascolta i nostri cittadini e non paga il prezzo di un’immigrazione fuori controllo. Noi invece abbiamo scelto di guardare la realtà in faccia: sicurezza, sovranità e dignità non sono optional, sono diritti che spettano agli italiani. Il nostro ordine del giorno chiede al Governo tre cose semplici e chiare: espulsione immediata dei clandestini, accordi vincolanti con gli Stati di provenienza per i rimpatri, poteri straordinari ai sindaci per allontanare chi vive nell’illegalità e nel disprezzo delle regole. Chi oggi si oppone a questa visione, magari dai salotti radical chic di Bruxelles o da qualche circolo autoreferenziale di sinistra, dovrebbe provare a spiegare perché mai un clandestino debba avere più diritti di un italiano che paga le tasse. Noi non ci stiamo”.

“La Toscana non è e non sarà mai terra di conquista, né rifugio per chi insulta le nostre leggi. La Toscana è la nostra casa, e noi difendiamo la casa – proseguono Vasellini e Bragaglia -. Con questo atto parte da Grosseto la rivoluzione della normalità: l’Italia agli italiani, l’ordine alle nostre città, la dignità al nostro popolo. E se qualcuno lo considera scandaloso, bene: vorrà dire che siamo sulla strada giusta. Perché non c’è niente di più rivoluzionario, oggi, che dire l’ovvio. E noi continueremo a farlo, dentro e fuori il Consiglio, anche in vista delle prossime regionali. Per una Toscana finalmente libera dall’invasione”.