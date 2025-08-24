MARINA DI GROSSETO – Il Grosseto Rugby Club rinnova il sodalizio col Bagno Tropical di Marina di Grosseto con un altro torneo precampionato a base di palla ovale, amicizia e aggregazione, il Beach Rugby Demonstration. L’evento ha visto la partecipazione di ragazzi e ragazze età compresa tra i 4 ed i 18 anni, ma coinvolgendo praticamente l’intero lido, con i genitori che guardavano i propri figli che si divertivano e andavano a meta; la maggior parte di loro aveva già familiarità con lanci, corse e passaggi, altri invece si sono avvicinati alla palla ovale per la prima volta, ma il risultato è stato ancora una volta un successo morale e ludico formativo. Immancabile il giro pizza con birra fresca e canti intorno al tavolo, tutti assieme, come nella migliore tradizione rugbistica.

Il Grosseto Rugby invita tutti i bambini, machi e femmine, dai 4 anni in su, a partire dal 3 settembre al campo Viviana e Francesca di via Davide Lazzeretti – il martedì, il mercoledì, il giovedì ed il venerdì dalle 18 alle 19,30 – per un open day con prova gratuita per due settimane per coloro che vogliono approcciarsi a questo magnifico sport (chiamare Antonio al 346 6831142 o Vittorio al 335 7103604). Il presidente Benvenuti, i consiglieri Madeddu e Faraci, gli allenatori Bencivenga, Esposito, Sergi, Veltro, Castelli e Corradini sono pronti ad una nuova entusiasmante stagione e colgono l’occasione per ringraziare tutti gli sponsor: Etruria luce e gas, Zambernardi caffè, Bagno Tropical, Fa.Le. manifatture in ferro, M Carni, Chimenti Distribuzione, Edilpittura Costruzioni, Ferroedilizia, Gieffe, Giordano Gomme, Metallica, Farmacia Verde Maremma, Mica Associazioni e Grifo Carburante.