FOLLONICA – Quarant’anni in grande per L’ASD Follonica Basket con la grande festa al Palagolfo per il primo Trofeo Banini Ivano. Una serata di sport, emozioni e ricordi indimenticabili: così il Follonica Basket ha festeggiato i suoi primi 40 anni di attività, con il Palagolfo gremito di tifosi e appassionati che hanno voluto rendere omaggio a una società che, dal 1985, è diventata punto di riferimento per la pallacanestro in Maremma. L’evento ha visto affrontarsi due squadre di grande livello e tradizione come il Basket Golfo Piombino, attualmente in serie B Nazionale, e la Libertas Livorno 1947, militante in serie A2: una sfida che ha regalato al pubblico non solo mischie ma anche spettacolo e intensità, con le due formazioni pronte a battersi fino all’ultimo possesso.

Alla fine a spuntarla è stata la Libertas Livorno, che si è imposta con il punteggio di 101-81, conquistando così la prima edizione del Trofeo. Ma il risultato sportivo, pur importante, è passato in secondo piano di fronte al vero obiettivo della serata: celebrare i 40 anni del Follonica Basket.

L’evento ha avuto infatti un forte valore simbolico grazie alla presenza di figure storiche della società, tra cui l’allora presidente Paolo Lari e molti dei giocatori che, quarant’anni fa, componevano la prima squadra follonichese iscritta a campionati federali. Un tuffo nella memoria che ha emozionato il pubblico, capace di applaudire con calore le “vecchie glorie” del basket locale.

Fondamentale, per la splendida serata, il contributo dei volontari, del numeroso pubblico accorso sugli spalti e della Banini Ivano Srl, main sponsor dell’iniziativa, che hanno reso possibile una festa riuscita in ogni dettaglio.

Il Follonica Basket ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a questa serata speciale, a cominciare dalle due società Libertas Livorno e Basket Golfo, a chi 40 anni fa ha dato il là al Basket follonichese, ai tifosi e ai volontari che si sono adoperate naturalmente agli sponsor, Banini Ivano Srl in primis, ribadendo il proprio impegno a guardare con entusiasmo ai prossimi quarant’anni di storia.

Un anniversario che per la società follonichese non rappresenta un punto d’arrivo, ma una nuova partenza, con un messaggio chiaro: “Vi aspettiamo in palestra, perché la nostra storia continua, insieme”.