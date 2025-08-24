CASTEL DEL PIANO – La foto che vi proponiamo oggi è stata scattata a Castel del pIano nel 1959 e ce l’ha inviata Laura Mazzinghi per la nostra rubrica Maremma com’era.
Purtroppo non abbiamo informazioni su chi siano le ragazze ritratte in questa foto se non che si trattasse un raduno dell’Acr, l’azione cattolica ragazzi, nel comune amiatino, davanti all’entrata dell’istituto che ospitava le colonie del Cif, il centro italiano femminile che ogni anno, da Grosseto, portava i ragazzi in colonia in montagna.
Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratta può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.
Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.
