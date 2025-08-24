CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Questa è la situazione della pineta di Riva del Sole, nel comune di Castiglione della Pescaia, dove tutti i sabati viene celebrata la santa messa» Patrizio Caccavallo non nasconde il malumore per l’aspetto della pineta, tra rifiuti e bottiglie abbandonate sui tavolini di chi li ha usati prima.

«Un totale stato di abbandono e sporcizia dovuto alle maleducazione delle persone anzi orde di vandali camuffati da turisti. Mi chiedo se si predispone un sito per un evento bisogna anche curarlo e preservarlo. Altrimenti meglio non farci nulla».