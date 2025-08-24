GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 24 agosto 2025
Ariete sarà energico ma un po’ scontroso: meglio ascoltare.
Toro tranquillo e in cerca di affetto sincero.
Gemelli socievole e curioso: incontri stimolanti.
Cancro protettivo e amorevole: ottimo per stare con la famiglia.
Leone brillante: cerca di non voler dominare ogni conversazione.
Vergine produttiva anche nei giorni liberi.
Bilancia in sintonia con tutti: sorrisi garantiti.
Scorpione sarà intuitivo: ottima giornata per chiarire.
Sagittario vorrà muoversi e scoprire luoghi nuovi.
Capricorno coerente e costante.
Acquario, segno del giorno, vivrà una giornata stimolante, anticonformista, piena di idee.
Consiglio escursione: visita al Museo delle Miniere di Gavorrano, tra storia e innovazione, per dare forma concreta alle tue visioni.
Pesci romantici e sognanti: lasciatevi guidare dalle emozioni.