BAGNO DI GAVORRANO – Buona la prima per il Follonica Gavorrano, che al Malservisi-Matteini batte 1-0 il Camaiore e accede al primo turno della Coppa Italia di Serie D. Partenza a mille delle due contendenti nonostante il caldo, tanto che nei primi dieci minuti di gioco l’arbitro estrae tre volte il giallo.

Il Follonica Gavorrano alza i giri e al 19′ Remedi prova l’imbucata per Giordani, l’attaccante viene anticipato dal portiere in uscita.

Al 24′ biancorossoblù vicinissimi al gol: Lo Sicco da calcio piazzato la mette precisa sulla testa di Bernardini, che impatta a botta sicura. Di Biagio con un colpo di reni sventa.

Dall’altra parte Magazzu ci prova su calcio di punizione, la palla viene deviata dalla barriera e termina docile tra le braccia di Pacini.

I locali ci provano ancora al 33′ con una conclusione di Pescicani, che si accentra e col destro impegna ancora Di Biagio in tuffo.

Al 37′ ad essere impegnato è invece Pacini: Magazzu conclude indirizzando sotto la traversa, l’estremo difensore biancorossoblù devia in angolo.

In pieno recupero il Follonica Gavorrano va ancora vicino al gol sugli sviluppi di un calcio piazzato: Lo Sicco la mette in mezzo e Remedi prova a spizzare, non riuscendo a imprimere forza alla sfera che termina la sua corsa tra le braccia del portiere.

La prima frazione termina così sullo 0-0, nonostante i ragazzi l’insistenza dei ragazzi di Baiano di fronte al portiere ospite.

La ripresa si apre con la doppia conclusione dei maremmani: prima il tiro di Mutton viene ribattuto, poi Pescicani calcia centrale e la palla è preda del portiere ospite.

Al 9′ fiammata dei biancorossoblù: Pescicani accelera sulla sinistra e la mette in mezzo per Mutton, che di testa è chirurgico e porta il Follonica Gavorrano in vantaggio.

Ancora minerari pericolosi al 23′ con Lo Sicco, che carica il destro dalla distanza e impegna Di Biagio in tuffo, palla in calcio d’angolo; a seguire buon controllo del possesso palla, difendendo con ordine sulle sortite offensive del Camaiore.

L’arbitro concede poi 5′ di recupero, durante i quali arriva il colpo di testa di Camaiani che termina a lato.

Dall’altra parte Bellini cerca il raddoppio su pallonetto, non inquadrando la porta. È l’ultima occasione, il Follonica Gavorrano nel prossimo turno incontrerà l’Ostiamare.

FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Rovere (17′ st Arrighi), Bernardini, Matteucci, Mutton (40′ st Bellini), Remedi (38′ st Marino), Fremura, Proietti (29′ st Mignani), Pescicani (29′ st Bucci), Lo Sicco, Giordani. A disposizione: Poggiolini, Maurizi, Bianchi, Pimpinelli. All. Baiano.

CAMAIORE: Di Biagio, Tavernini, Belli (17′ st Kthella), Marcucci, Casani, Accorsini, Luciani (39′ st Bertellotti), Bigica (21′ st Raineri), Bifini (31′ st Camaiani), Magazzu (26′ st Bartelloni A.), Bongiorni. A disposizione: Tabarrani, Giusti, Bartelloni L., Di Natale. All. Cristiani.

ARBITRO: Merlino di Pontedera; assistenti Pellegrini di Prato e Giudici di Empoli.

MARCATORI: 9′ st Mutton.

NOTE: ammoniti Rovere, Magazzu, Casani, Luciani. Recuperi 3+5.