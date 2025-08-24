PORTO ERCOLE – Oggi, 23 agosto, la comunità sportiva italiana piange la scomparsa di Sidio Corradi, portorecolese doc, nato a Porto Ercole il 7 novembre 1944. Figura di spicco nel calcio italiano, Corradi ha lasciato un’impronta indelebile sia come calciatore che come allenatore.

Durante la sua carriera da calciatore, Corradi si è distinto come una talentuosa ala. Esordì in Serie A con il Bologna, contribuendo con una sola presenza alla conquista dello scudetto 1963-1964. Successivamente vestì le maglie di Lanerossi Vicenza, Cesena, Varese e Genoa, distinguendosi per la sua determinazione e il suo senso del gol. È l’unico calciatore, insieme a Marco Rossi, ad aver segnato con la maglia del Genoa in Serie A, Serie B, Serie C e in Coppa Italia, testimonianza della sua versatilità e dedizione.

Dopo aver terminato la carriera da giocatore, Corradi ha dedicato la sua vita al settore giovanile del Genoa, contribuendo alla crescita di numerosi giovani talenti. Dal 2010 al 2011, ha ricoperto il ruolo di allenatore della squadra Primavera, portando avanti con passione e competenza il progetto di formazione del club rossoblù.

Nel 2022, Corradi è stato insignito del titolo di Cavaliere dello Sport dall’Ordine Nazionale Cavalieri dello Sport, con il patrocinio dell’ASI, riconoscimento che celebra il suo contributo al mondo del calcio e dello sport italiano.

«La scomparsa di Sidio Corradi – afferma Progetto Porto Ercole – rappresenta una perdita enorme per il calcio italiano e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. La sua memoria resterà viva nei cuori di tifosi, allenatori e giocatori, simbolo di passione, dedizione e amore per il calcio. Il suo esempio continuerà a ispirare le future generazioni di sportivi. Ci uniamo nel dolore alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità calcistica, ricordando con affetto e gratitudine un uomo che ha fatto grande il calcio italiano».