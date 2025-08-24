GAVORRANO – Una montagna di vestiti gettata aterra, accanto al cassonetto per la raccolta di tessili, abiti e scarpe. La segnalazione arriva dalla frazione di Filare, in via Giovanni Pascoli per la precisione, nel comune di Gavorrano.

A segnalarla un nostro lettore, Claudio, che, come racconta, ha già avvertito sia il Comune che la Polizia municipale.

Non è chiaro se il vestiti siano stati abandonati a terra per pigrizia, perché i cassonetti erano pieni, o se qualcuno li abbia estratti per scegliere qualcosa di buono e poi lasciati lì. Accanto agli abiti anche altri rifiuti, tra cui un materasso.