GROSSETO – L’asfalto è deformato dalle radici dei pini, costellato di buche e rattoppi, con tratti che diventano veri e propri ostacoli per chi vi transita in auto o a piedi. Via Toniolo nel quartiere Gorarella è una delle strade che presenta le condizioni più critiche tra quelle che si affacciano su viale Einaudi.

A illustrare le criticità della via è una residente, che pochi mesi fa ha subito un danno alla propria auto proprio a causa delle condizioni della strada. «Non sapevo davvero dove passare – spiega – da una parte ci sono i marciapiedi e le macchine parcheggiate. Dall’altra, l’unica percorribile in auto, le radici hanno alzato l’asfalto creando un percorso impossibile. Ho dovuto passarci sopra, come sempre. Proprio nel passarci la mia auto si è danneggiata».

La risposta al danno

La donna, dopo l’accaduto, ha presentato richiesta di risarcimento al Comune, ma la risposta ricevuta, riportata in risposta alla sua mail, è stata per lei un’ulteriore beffa. La mail arrivata dal servizio avvocatura dell’amministrazione riporta il parere del Gil (Gruppo intersettoriale di lavoro, istituito dall’amministrazione comunale per la gestione diretta dei sinistri relativi alla responsabilità civile generale). Che ha respinto la richiesta della donna perché “l’irregolarità è ben visibile e facilmente evitabile”, aggiungendo “inoltre trattasi di area conosciuta, dato che vi è residente”.

«Una risposta assurda – commenta la donna – come si fa a dire che il danno era evitabile? Io vivo qui, ma ogni volta che passo per questa via rischio di danneggiare la macchina o di farmi male. Come infatti è successo. Dopo continui passaggi in una strada dissestata, probabilmente anche l’auto ne aveva abbastanza. Sì, da residente lo so benissimo che la strada è così, e da tempo. Come lo dovrebbe sapere anche il Comune però. Se le strade sono in questo stato, noi cittadini cosa dovremmo fare? Volare?».

«Non sono tanto amareggiata di non aver ricevuto il risarcimento – conclude la donna – quanto della risposta. A volte sarebbe un passo avanti anche un po’ di comprensione. Una risposta del genere non me la aspettavo».

Radici e lavori della fibra ottica

Il problema non riguarda solo le radici dei pini, che da anni creano crepe e avvallamenti nel manto stradale di via Toniolo e, da come risulta, anche delle vie vicine. Ma anche i recenti lavori per la fibra ottica. «Gli scavi su alcune vie del quartiere non sono stati ricoperti adeguatamente – denunciano altri residenti – e molte delle tracce si sono trasformate in nuove buche, peggiorando la situazione già critica».

Un’altra cittadina sottolinea anche un altra problematica portata alla luce dalle recenti piogge. «In via Di Vittorio, poco distante, l’asfalto è stato ripristinato – racconta una cittadina – Peccato che lo spiazzo e la strada raccolgano molta acqua senza farla defluire. Anche lì le radici erano dappertutto».

Nel frattempo, in via Toniolo, le radici permangono e la strada continua a deteriorarsi rappresentando un pericolo anche per i pedoni sul marciapiede. Anche se, a quanto riferito da alcuni residenti, proprio sulla via sarebbero presto in arrivo lavori di ripristino del manto stradale.