Foto di repertorio

GROSSETO – Successo per 3-1 del Grosseto nell’allenamento congiunto con il Poggibonsi. Al Carlo Zecchini gli unionisti fanno registrare bottino pieno con una prova corroborata da oltre dieci tiri totali in porta, di fronte ad un avversario poco aggressivo. Dopo un primo tempo senza reti e alcune sostituzioni, a inizio ripresa rompe il ghiaccio Carlotti; verso la mezz’ora pareggio di Skerma ma a seguire Riccobono e bomber Marzierli gonfiano la rete fissando il definitivo 3-1.

GROSSETO: Cardelli, Della Latta, Sacchini, Gerardini, Sabelli, Disanto, D’Ancona, Cichy, Benedetti, Gonneli, Ciraudo. A disposizione: Musardo, Santarelli, Colombini, Marzierli, Riccobono, Sartorelli, Shenaj, Bellini, Carlotti, Ampollini, Brenna, Ferronato. All. Indiani.

POGGIBONSI: Baracco, Ponticelli, Mazzolli, Borghi, Gonzi, Corzani, Boriosi, Pippi, Ndiaye, Bruni, Nobile. A disposizione: Cerone, El Dib, Skerma, Stianti, Kean Dosse, Biagiotti, Resuttana, Corcione, Cicali, Bettarini, Maiello. All. Barontini.

MARCATORI: 3′ st Carlotti, 28′ st Skerma, 37′ st Riccobono, 40′ st Marzierli.,