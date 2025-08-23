GROSSETO – Dopo mesi di appelli e segnalazioni, e dopo che il comitato dei cittadini è stato finalmente ricevuto in Comune, alcuni dei loro richiami sono stati ascoltati. I giochi rotti o transennati del parco Giorgio La Pira, sono stati sistemati. Sono anche arrivate nuove panchine e nuovi cestini, compresi quelli per la raccolta differenziata.

«Un passo avanti c’è stato – riconoscono i residenti – ma i problemi seri rimangono, quanto fatto è davvero poco. Anche se parliamo dei soli cestini, c’è da dire che sono troppo pochi rispetto alla frequentazione del parco e alla quantità di rifiuti che qui vengono prodotti, soprattutto nei fine settimana e durante le feste di compleanno. Siamo anche vicini alle scuole, e il parco a volte ospita davvero molte persone».

«Se vogliamo parlare dei giochi – prosegue – dobbiamo ricordare anche quelli danneggiati che sono rimasti a terra – ricorda – c’è un’asse di legno oramai inutilizzabile mai rimosso. così come un altro gioco danneggiato e segnalato con del nastro: di certo però non evita che qualcuno ci vada a giocare, con il rischio che si faccia male. Perché non toglierli se sono pericolosi e inservibili?»

Telecamere bene, ma forse non bastano

Sono finalmente comparse anche le telecamere. Ma non hanno fermato gli episodi di degrado. «Un uomo ha più volte dormito sulla panchina, proprio sotto l’occhio delle telecamere – racconta una donna del comitato – e in un’occasione ha defecato lì vicino lasciando i fazzoletti sporchi. Sono rimasti lì dei giorni, senza che nessuno pulisse. Ci vorrà forse del tempo ma no ci risulta che queste telecamere abbiano diminuito episodi di degrado».

Rami caduti e vialetti tra aghi di pino e buche

La cura del parco resta il punto più dolente. I cittadini denunciano che i vialetti sono spesso disconnessi anche per colpa dell’emersione delle radici dei pini e coperti da molti dei loro aghi caduti a terra. Rendendo così difficoltoso il passaggio soprattutto a bambini e anziani. «Vicino alla scuola il vialetto viene spazzato più regolarmente – spiegano i cittadini – ma quelli più interni al parco restano trascurati, soprattutto quelli in pietra».

Proprio quei vialetti, realizzati con le pietre irregolari, caratteristici della zona più centrale del parco, risultano ancora danneggiati. In diversi punti mancano delle lastre. «Alcune vengono rimosse e non sappiamo che fine facciano, altre vengono prese e lanciate dai bambini nelle grandi pozzanghere che si formano quando piove. Tutto avviene anche sotto gli occhi dei genitori, che non dicono nulla – aggiunge un residente – così le buche aumentano e i percorsi diventano più pericolosi. Più di una persona è caduta e si è fatta male».

Pini pericolosi e in attesa di manutenzione

Il comitato non manca di sottolineare quella che definisce una “presenza a intermittenza” dell’amministrazione. «Quando hanno inaugurato i giochi inclusivi per i bambini disabili erano tutti presenti – ricorda una residente – ma quando è cadono gli alberi, nessuno si fa vedere. Adesso c’è un grosso ramo spezzato a terra, da giorni, e nessuno lo rimuove. Ce ne sono altri visibilmente secchi, uno pende proprio sulla testa di chi passa sul vialetto accanto alle scuole. C’era un nastro a indicarne la pericolosità, ma è rimasto in pisizione qualche giorno, poi è stato danneggiato. «Sono stati fatti alcuni interventi di manutenzione ai primi alberi del parco – prosegue – ma la maggior parte è da controllare, non serve un occhio esperto per vedere quanto i rami secchi o a rischio siano pericolosi».

«Il quartiere merita continuità, non spot»

I cittadini di Gorarella apprezzano gli interventi fatti, ma chiedono un impegno costante e non episodico: «La riqualificazione non può fermarsi a una foto davanti ai giochi nuovi – concludono – occorre una manutenzione continua, più cestini, più cura dei vialetti e un controllo vero, perché questo quartiere non torni ogni volta al punto di partenza. Questo parchetto è un punto di aggregazione, tra chiesa, scuola e palazzi che ospitano numerose famiglie, merita attenzione. Così come meriterebbe il centro commerciale qui accanto, che purtroppo dopo che anche banca e Poste sono fuggite, non sembra aver risollevato la testa, eppure sarebbe un punto di aggregazione da valorizzare e presidiare».