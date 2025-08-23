Foto di repertorio

MONTEMERANO – Prima serata col botto per Montemerart, prima edizione della nuova manifestazione nel comune manganese a base di arte, dalla musica all’intrattenimento, passando per pittura e teatro. L’evento, che durerà tutto il weekend finendo domani domenica, ha già fatto il pieno di consensi e visitatori. Il momento clou è stato la cover band di Fabrizio De André Hotel Supramonte in piazza Canzanelli, a sigillo di una giornata dove un po’ tutto il centro storico maremmano si e animato di bellezza e divertimento.

Stasera invece spazio al rock di The Glam.

Il programma di oggi e domani:

Sabato 23

h 18 Truccabimbi; artisti in strada; Art Studio Getman; laboratorio teatrale di Elisabetta Magnani; Gabriele Castegnaro pittore e decoratore; in piazza Canzanelli concerto di Sam Janela

h 20 in Corso Italia concerto de Metamorph Duo

h 22 in Piazza Castello The Glam

Domenica 24

h 18 in piazza Canzanelli concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi

h 21,30 in piazza Canzanelli concerto di Francy e i Forasakki