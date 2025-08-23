GROSSETO – Sta per ripartire la stagione calcistica e la Nuova Grosseto Barbanella è pronta a scendere in campo. La società del presidente Domenico Lanzano prenderà parte a quattro campionati di livello agonistico, con l’obiettivo principale di andare a riprendersi un posto a livello regionale. In primis tra gli under 17 che saranno guidati da Alessandro Cipriani con il collaboratore tecnico Matteo Modanesi. Gli under 16, invece, sono stati affidati alle cure di Federico Vichi e Francesco Steri. Anche gli under 15 proveranno a imporsi nel campionato provinciale Giovanissimi con un mix di esperienza e gioventù sotto la guida di Luca Bigoni e del suo secondo Edoardo Svetoni. Infine gli under 14, di uscita dalla scuola calcio e chiamati a disputare il primo campionato a livello agonistico. In questa categoria la scelta della società è ricaduta su Federico Giorgini che sarà assistito da Massimiliano Venanzi e Marco Borracelli. Confermato, inoltre, Alessandro Cipriani come responsabile del settore giovanile, mentre a Gianni Esposito è stato affidato il compito di direttore sportivo.

Molto nutrita la pattuglia dei tecnici che avranno il compito di dirigere la scuola calcio della Nuova Grosseto Barbanella, in forte crescita nel numero degli iscritti. Anche per questo motivo, la società di via Australia ha cercato di allestire uno staff tecnico di prim’ordine, allargando numericamente e qualitativamente l’organico. Negli esordienti Riccardo Balducci sarà il responsabile del gruppo dei 2013, coadiuvato da Claudio Ferente. Nei 2014, invece, confermato Lorenzo Falconi con il collaboratore Alessandro Basilicata. Tra i pulcini il gruppo dei 2015 è stato affidato a Federico Giorgini, assieme a Massilimiano Venanzi, Luciano Iazzetta e Marco Borracelli, mentre i 2016 avranno come riferimento Mauricio Aguirre, oltre a Edoardo Svetoni e Riccardo Balducci. I primi calci del 2017 avranno come responsabile David Galli a cui si uniscono Alessandro Basilicata e Paolo Olivagnoli, con i 2018 assegnati a Fabio Bernabini, Matteo Rigutini e Mauro Federico. Infine il gruppo dei piccoli amici che per la prima volta si approcciano al gioco del calcio.

Lo staff tecnico pronto ad accogliere i nuovi arrivi è composto da Giampiero Malcapi, Federico Carullo, Massimiliano Casini, Deborah De Laurentiis. Anche in questo caso, visto l’ottimo lavoro svolto in questi anni, è stato riconfermato Eduardo Barbero come responsabile della scuola calcio. Intanto la società di via Australia comunica le date degli open day per la scuola calcio: mercoledì 27 agosto per la categoria esordienti, giovedì 28 per i pulcini e venerdì 29 per primi calci e piccoli amici, sempre con inizio alle 17:30. Sarà l’opportunità per provare gratuitamente le lezioni calcistiche e conoscere meglio la struttura sportiva.