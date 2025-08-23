RAVI MARCHI – Nella serata di ieri al teatro della miniera Ravi Marchi, i Crazy Floyd, hanno incantato il pubblico con il loro spettacolo musicale dedicato ai Pink Floyd.

Lo scopo della serata era raccogliere fondi a sostegno delle famiglie con ragazzi affetti da autismo, assieme alle associazioni Iron Mamme di Grosseto e Biglie Sciolte Onlus.

La serata è stata organizzata dalla band e dal Comune di Gavorrano, che ha garantito anche la logistica per l’evento.

Per chi si fosse persa la serata di musica e solidarietà, i Crazy Floyd suoneranno questa sera alle 21.15 in Piazza del Popolo a Grosseto.

Il gruppo è composta da: Francesco Novelli, Sauro Gaggioli, Katia Fini, Samuel Tognoni, Andrea Macii, Paolo Villani, Claudio Loggini e Leonardo Allesi