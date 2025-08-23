GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 23 agosto 2025

Ariete sarà frizzante: cerca di non sovraccaricarti di impegni.

Toro riflessivo: giornata perfetta per rimettere in ordine pensieri e ambienti.

Gemelli curioso e brillante: incontri inaspettati ti sorprenderanno.

Cancro desidererà affetto: lasciati coccolare.

Leone sarà ottimista e generoso: attenzione a non eccedere.

Vergine sarà efficace e precisa: il sabato sarà comunque produttivo.

Bilancia vivrà relazioni rilassanti: serata piacevole.

Scorpione sarà profondo e attento ai dettagli.

Sagittario avrà voglia di esplorare e conoscere.

Capricorno, segno del giorno, sarà affidabile, pragmatico e centrato: la stabilità sarà la tua forza.

Consiglio escursione: una passeggiata tra i calanchi di Manciano, tra terra cruda e cieli aperti, per ritrovare radici e visione.

Acquario sarà pieno di intuizioni nuove.

Pesci sensibili e ispirati: trova uno spazio solo tuo.