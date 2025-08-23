MASSA MARITTIMA – L’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere mette al centro il sostegno concreto alle famiglie e un percorso di miglioramento continuo dei servizi scolastici: procedure più chiare, strumenti digitali intuitivi, informazioni trasparenti. Per accompagnare i genitori in ogni passaggio, l’Unione ha attivato una serie di video-guide che spiegano in modo semplice come iscriversi ai servizi e come gestire l’area utente.

“Accompagnare le famiglie significa rendere semplici, accessibili e trasparenti i servizi essenziali- sono le parole di Giacomo Termine, presidente dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere – Le nuove video-guide sono un tassello di un lavoro costante di miglioramento: digitalizzazione, chiarezza delle informazioni e assistenza pratica. Vogliamo che iscrizioni, pagamenti e comunicazioni quotidiane diventino operazioni rapide e alla portata di tutti”.

Sono ancora aperte le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2025/2026. La domanda si presenta esclusivamente online con Spid o Cie attraverso il portale dell’Unione (link qui sotto). La procedura interessa le famiglie che hanno figlie o figli che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada.

Per rendere il percorso più semplice, le video-guide illustrano passo dopo passo l’iscrizione ai servizi e tutte le funzioni utili dell’area utente: ricarica del borsellino elettronico, comunicazione e consultazione di presenze/assenze in mensa, verifica di addebiti e ricariche, aggiornamento dei dati anagrafici, pagamento della tassa di iscrizione al trasporto (per i Comuni che la prevedono) e consultazione/pagamento delle bollette mensa emesse prima dell’introduzione del borsellino.

Link utili

Portale Unione – Servizi “Pubblica Istruzione e servizi educativi per la prima infanzia”

https://www.unionecomunicollinemetallifere.it/home/servizi~8d71647f-4d6a-4841-bf62-dcf9bde6fb3c~.html

Video-guide iscrizioni

Iscrizione mensa scolastica: https://www.youtube.com/watch?v=iajLgBStzNQ

Iscrizione trasporto scolastico: https://www.youtube.com/watch?v=4OBxS4BkzYk

Video-guide area utente

Ricaricare il borsellino elettronico: https://www.youtube.com/watch?v=VQ16XCPDS4M

Comunicare presenze e assenze mensa: https://www.youtube.com/watch?v=WIsp05yUnW4

Consultare presenze e assenze mensa: https://www.youtube.com/watch?v=phBsx3VkOOU

Controllare addebiti dei pasti e ricariche: https://www.youtube.com/watch?v=g7JsSnlbPKs

Gestire la propria sezione anagrafica: https://www.youtube.com/watch?v=lhBrWpdsZkI

Pagare la tassa di iscrizione al trasporto – Monterotondo Marittimo: https://www.youtube.com/watch?v=I2B2TBbiiTk

Pagare la tassa di iscrizione al trasporto – Massa Marittima: https://www.youtube.com/watch?v=6wKR9ULQgpA

Consultare le bollette mensa emesse prima del “Borsellino”: https://www.youtube.com/watch?v=7ynztYolQYE

Pagare le bollette mensa emesse prima del “Borsellino”: https://www.youtube.com/watch?v=isB1snK_CBM