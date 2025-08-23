BAGNO DI GAVORRANO – Pronte le nuove maglie per la stagione 2025/26 del Follonica Gavorrano, in tempo per il primo impegno ufficiale. La società mineraria ha presentato i kit con cui scenderanno in campo tutte le società biancorossoblù nella nuova annata, a partire dal match di Coppa Italia di Serie D che si giocherà domani domenica 24 alle 16 tra le mura amiche contro il Camaiore.

I completi, anche quest’anno firmati Adidas, sono stati presentati assieme alla proprietà venerdì sera, durante la serata inaugurale della Sagra del Tortello e della Bistecca di Bagno di Gavorrano, che si terrà fino al 26 agosto nel giardino della Casa del Popolo in via Marconi.

Lunedì 25 verrà poi presentata la Scuola Calcio del Follonica Gavorrano e dei Leoni di Maremma, con tutte le squadre dei Piccoli Amici, dei Primi Calci, dei Pulcini e degli Esordienti. Martedì 26 agosto sarà il turno del Settore Giovanile del Follonica Gavorrano (Giovanissimi A e B, Allievi A e B e Juniores), della squadra femminile di Calcio a 5 del Follonica Gavorrano, delle prime squadre di Follonica Gavorrano e Scarlino e della Juniores dello Scarlino.

Tutto pronto quindi per l’inizio di stagione 2025/26, che appunto avverrà ufficialmente domani alle 16 allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano contro il Camaiore, neopromosso dall’Eccellenza.

Il Follonica Gavorrano parteciperà infatti alla nuova edizione della competizione che mette di fronte le squadre di tutti i gironi della Serie D dopo il ripescaggio, dovendo quindi passare dal primo turno preliminare per accedere al torneo.

Si tratta del primo incontro tra le due società, mentre all’interno della rosa lucchese milita anche l’ex biancorossoblù Giorgio Diana, che ha militato nel Follonica Gavorrano nella stagione 2022/23.

I ragazzi allenati da mister Francesco Baiano cercheranno così di arrivare al meglio al primo impegno ufficiale della stagione. “Vogliamo arrivare alla prima di Coppa Italia con le gambe che girano nel migliore dei modi – ha detto – Io sono molto fiducioso per la stagione e sono contento della mia rosa, sia dei giovani che degli elementi di esperienza, stiamo lavorando con entusiasmo”.