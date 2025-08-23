MONTIERI – “Un sindaco che risponde a una legittima richiesta di chiarimenti della minoranza con insulti, minacce di querele e richieste di risarcimento danni da decine di migliaia di euro, non fa altro che confermare il proprio nervosismo e mancanza di serenità. Il sindaco Verruzzi – dichiarano congiuntamente Andrea Maule, commissario provinciale della Lega Grosseto, e Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto – invece di chiarire subito una vicenda che getta un’ombra sulla sua giunta, ha scelto la strada dell’attacco frontale, arrivando a definire l’azione ispettiva dei consiglieri di opposizione come ‘chiacchiericcio tra comari annoiate’. Un linguaggio offensivo e inaccettabile, che tradisce la perdita di lucidità e di rispetto istituzionale”.

“Il centrodestra unito – dicono Maule e Minucci – sottolinea come la minoranza abbia non solo il diritto, ma il dovere di esercitare controllo politico e attività ispettiva. Provare a imbavagliare i consiglieri comunali con la minaccia di azioni legali è un autogol clamoroso del sindaco, che rischia di trasformare un episodio amministrativo in un caso di libertà democratica”.

“I cittadini di Montieri hanno diritto a trasparenza e risposte chiare, non a vedere un sindaco che si rifugia dietro minacce e cavilli. Lega e Fratelli d’Italia esprimono piena vicinanza e convinto sostegno al gruppo di minoranza di Montieri, che con coraggio e serietà sta portando avanti un’azione indispensabile per la tutela della comunità”.

“Il centrodestra – concludono Maule e Minucci – è, e sarà, al fianco della minoranza di Montieri e vigilerà affinché nessuno provi a limitare l’azione politica e il diritto di critica, che sono il cuore della democrazia”.