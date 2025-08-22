MONTEIRI – «Gravissime ombre sul Comune di Montieri: se confermate, il Sindaco dovrebbe rassegnare le dimissioni». Così si legge nella nota del Gruppo Consiliare Vivi Montieri che «esprime la più profonda indignazione e preoccupazione per le notizie che stanno circolando nel Comune di Montieri in merito a un presunto audio nel quale alcuni esponenti della giunta comunale discuterebbero di atti vandalici ai danni di beni pubblici, arrivando persino a prospettare un abbuono totale della TARI per il 2025 a una famiglia in cambio di collaborazione per l’individuazione dei responsabili».

«Se quanto trapela fosse confermato, saremmo di fronte a un episodio di inaudita gravità, che minerebbe non solo la credibilità politica della Giunta, ma anche la stessa fiducia dei cittadini nelle Istituzioni».

«Per questo abbiamo depositato un’interrogazione formale al Sindaco Nicola Verruzzi, chiedendo chiarimenti immediati e una smentita netta e inequivocabile. È dovere del Primo Cittadino rispondere senza esitazioni, dissipando ogni dubbio e riportando trasparenza in una vicenda che sta generando sgomento e indignazione nella comunità».

«Riteniamo che il silenzio o risposte evasive non siano in alcun modo accettabili. E, qualora i fatti trovassero conferma, non vi sarebbe alternativa alle dimissioni dell’intera Giunta e alla necessità di aprire una nuova fase amministrativa per restituire dignità e credibilità al Comune di Montieri. Il Gruppo Consiliare Vivi Montieri continuerà a vigilare con determinazione, pretendendo chiarezza e verità, nell’esclusivo interesse dei cittadini».