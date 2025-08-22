CINIGIANO – Paura oggi pomeriggio a Sasso d’Ombrone, nel comune di Cinigiano, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti un’automobile e un monopattino.

L’allarme è scattato alle 13.30 lungo la Strada provinciale 7. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Paganico, dotata di infermiere e l’elisoccorso Pegaso 2.

Il giovane alla guida del monopattino, un uomo di 21 anni, è stato preso in carico dai sanitari e trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena con Pegaso. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.