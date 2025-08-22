FONTEBLANDA – Un’auto è finita dentro un canale durante l’ondata di maltempo che due giorni fa si è abbattuta sulla Maremma. A bordo della vettura si trovavano quattro giovani con il loro cane. Fortunatamente sono riusciti ad uscire illesi dal mezzo.

I ragazzi ieri l’altro sera si trovavano in zona Fonteblanda davanti alla spiaggia. Quando il tempo è peggiorato (in 15 minuti sono caduti 45 millimetri di pioggia) i ragazzi hanno fatto manovra per venire via. Forse la scarsa visibilità, forse l’agitazione per il violento acquazzone che si stava rovesciando sulla zona, l’auto è scivolata dentro un canale. I ragazzi hanno fatto appena in tempo ad uscire con il loro cane.

Sul posto sono intervenuto carabinieri e guardia costiera. I ragazzi non sono rimasti feriti. L’auto è stata poi recuperata e parcheggiata in un piazzale.