CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Questa è l’immagine di un Comune che si definisce accogliente e vicino a cittadini e turisti? All’ingresso del Municipio, nella sala d’attesa, campeggia un cartello che recita: “Se venendo qui portate delle soluzioni, siete ben accetti, altrimenti siete parte del problema”. A dirlo è il consigliere comunale di minoranza Edoardo Mazzini, anche a nome dei gruppi di opposizione di Castiglione della Pescaia L’Alternativa e Viva Castiglione.

«È un fatto gravissimo, che non può essere ridotto a semplice goliardia – prosegue Mazzini -: un’Istituzione non può permettersi di porsi così davanti ai propri cittadini. Gli uffici comunali, per definizione, sono al servizio delle persone. Evidentemente, però, questa amministrazione preferisce considerare i cittadini come fastidi da scansare, come problemi da evitare. Non è la prima volta che accade: basti pensare alla mancata istituzione del Garante della Disabilità, da me più volte richiesta e mai attivata».

«Ora capiamo meglio perché le nostre proposte non vengono ascoltate: siamo considerati ‘parte del problema’. Bene, se difendere i cittadini, ascoltarli e chiedere risposte significa essere un problema, allora io (insieme a tutta l’opposizione) sono fiero di esserlo – conclude il consigliere -. La politica non serve a scansare le persone, ma a risolvere i loro problemi. E se qualcuno ha bisogno di un cartello del genere per farsi scudo, il problema non sono certo i cittadini… ma chi governa questo Comune».