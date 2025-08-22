GROSSETO – Ancora disagi legati al maltempo nella provincia di Grosseto che ha causato problemi legati ad alberi resi pericolanti o abbattuti, piccoli smottamenti ed allagamenti.

Sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco di Grosseto: a Principina a Mare alle 2.30 di stanotte un pino si è abbattuto su un’autovettura in sosta, fortunatamente senza causare feriti. La squadra ha provveduto a rimuovere la pianta. Inoltre, alle 5.30 circa i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Grosseto a seguito della caduta di una pianta di grosse dimensioni in via Mercurio, all’angolo con via Platino.

L’albero, durante la caduta, ha abbattuto un palo della pubblica illuminazione e ha colpito un’autovettura di servizio dell’Acquedotto del Fiora. Altre tre vetture in sosta sono state solo sfiorate senza riportare, all’apparenza, danni significativi.

La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto alla rimozione della pianta e alla messa in sicurezza della sede stradale.

Sul posto erano presenti anche una pattuglia della Polizia stradale e il personale Enel.

Non si registrano feriti.