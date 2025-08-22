GROSSETO – C’è voluto il lavoro sinergico di tutte le forze dell’ordine, vigili del fuoco con l’autoscala, carabinieri, polizia municipale e Croce rossa per riuscire a calmare e salvare un uomo di 40 anni che questa mattina è salito sulle Mura all’altezza di via Fossombroni, prima del Cassero.

Mentre i carabinieri tentavano una mediazione, per convincere l’uomo a scendere, i Vigili del fuoco si sono avvicinati con l’autoscala, in modo da poter accerchiare il giovane da tutti i lati. Sul posto anche il funzionario di servizio del Comando Vvf di Grosseto.

Dopo lunga trattativa, il giovane è stato convinto ed afferrato, fatto salire sul cestello dell’autoscala dei vigili del fuoco ed accompagnato a terra dove ad attenderlo, oltre ai militari dell’arma, era presente il personale sanitario del 118 che l’ha preso in carico.

La Polizia municipale ha fermato il traffico per consentire un lavoro in sicurezza.