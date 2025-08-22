GAVORRANO – Nella notte un violento temporale ha colpito la zona di Gavorrano, provocando alcuni danni in paese. In particolare, un pezzo di cornicione del campanile si è staccato ed è precipitato nella piazza antistante il municipio.

Fortunatamente al momento del distacco non transitavano persone e non si registrano feriti. La zona è stata transennata per motivi di sicurezza, in attesa delle valutazioni tecniche.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno effettuato un sopralluogo per verificare la stabilità della struttura e valutare eventuali ulteriori rischi di crollo.

Il maltempo delle ultime ore ha causato disagi anche in altre aree della provincia, con interventi per rami e detriti caduti a seguito del forte vento e delle precipitazioni.