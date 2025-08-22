SCARLINO – Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto la scorsa notte, alle 23.30, nel comune di Scarlino sul lungomare Garibaldi. L’auto si è ribaltata su un fianco.

All’interno sono rimasti incastrati due anziani coniugi, 70 anni lei e 77 lui. L’uomo aveva la gamba bloccata tra lo sportello lato passeggero e l’asfalto, mentre la donna era stata sbalzata sul sedile posteriore.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse a causa della posizione dell’auto. I Vigili del Fuoco hanno sollevato parzialmente il veicolo per liberare la gamba dell’uomo e estrarre entrambi gli occupanti in sicurezza. Per la donna è stato necessario rimuovere il lunotto anteriore per penetrare all’interno del mezzo, posizionarla sulla barella spinale ed estrarla.

Entrambi sono stati immobilizzati con tavola spinale e consegnati al personale sanitario del 118, che li ha trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.

Sul posto erano presenti l’automedica Grosseto, due ambulanze della Misericordia di Castiglione della Pescaia, e i Carabinieri di Scarlino per i rilievi.