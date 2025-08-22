GROSSETO – Un uomo di 59 anni è rimasto ferito in un incidente con la propria moto avvenuto alle 11.50 a Grosseto, in viale Einaudi.
L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza della Misericordia e trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Grosseto.
Sul posto oltre a due ambulanze della Misericordia (Grosseto e Castiglione della Pescaia) l’automedica di Grosseto.
Cronaca
