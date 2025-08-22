SCANSANO – Grave incidente stradale questa mattina lungo la Strada provinciale 24, nel comune di Scansano, che ha visto coinvolta una moto.

L’allarme è scattato alle 11.12: sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia di Grosseto che hanno prestato le prime cure al centauro, un uomo di 52 anni. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato disposto il trasferimento in codice 3 all’ospedale di Grosseto.

Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità lungo il tratto interessato.

Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.