MONTEROTONDO MARITTIMO – Un uomo di 38 anni è stato trasportato in ospedale in codice 2 dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con la sua bici.
L’incidente è avvenbuto ieri sera, alle 19.30, a Monterotondo Marittimo sulla strada provinciale del Bagnolo.
Sono intervenute l’ambulanze India di Massa Marittima con la blsd Anpas, blsd della Croce Rossa di Monterotondo Marittimo e Pegaso 2 che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Grosseto in codice 2.
Cronaca
SCARLINO - Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto la scorsa notte, alle 23.30, nel comune di Scarlino…22 Agosto 2025