GROSSETO – Un altro colpo di mercato per il Grifone, che si aggiudica le prestazioni sportive del terzino Andrea Santarelli. Classe 2007, in arrivo in prestito dalla Fiorentina, il difensore è cresciuto nei settori giovanili di Salernitana e Fiorentina; nella scorsa stagione ha collezionato 35 presenze in Serie D con la maglia del Foligno, risultando il classe 2007 con più partite giocate tra i “grandi” in tutta Italia.

Santarelli è già a disposizione di mister Indiani per l’allenamento congiunto con il Poggibonsi di domani sabato 23 alle 17 al Carlo Zecchini. Non pochi gli assenti della rosa unionista: Tognetti e Monè rientreranno in gruppo lunedì, Cretella dovrà fare un’ecografia, Dierna dovrà farsi controllare, Gnazale ha problemi col menisco, Lampret una tendinite al polso, Ferronato è fermo fino a lunedì per la caviglia, Regoli ha un affaticamento e sempre lunedì rientrerà anche Guerrini.

Biglietti disponibili al prezzo unico di 5 € sul circuito Ciaotickets o al botteghino dello Stadio (Piazzale Donatello) a partire dalle ore 14.30 (foto Orlando).