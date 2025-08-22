MONTE ARGENTARIO – La gattina Cocò si è persa durante le vacanze in Maremma. La stanno cercando da due settimane, ma senza successo. La famiglia ora lancia un appello:

«Nella nostra famiglia – spiegano – c’erano due membri (verrebbe da dire „membre”) che adoriamo: due meravigliose gattine. Le abbiamo portate con noi in vacanza, all’Argentario, a 5 km da Porto Santo Stefano, località Fondoni di Cala Piccola, poco prima del parcheggio di Capo d’Uomo (via Corta). Cocò si è allontanata e non è più, in un posto con tanto verde, nel mezzo della macchia mediterranea, che ritenevamo sicuro, perché recintato. Volevamo stare insieme a loro e toglierle da un’estate torridissima che nelle loro pelliccette soffrivano molto».

«La più anziana, Cocò – 16 anni portati splendidamente – è una gattina soriana marrone dalle zampette e fauci nere, con una macchiolina bianca sul mento. Una gattina saggia, non avventata, socievole, ma timida con chi non conosce».

«Purtroppo il 9 agosto, verso le 19, forse disturbata dalla presenza di altri gatti, si è allontanata dalla nuova casa, che non conosceva bene, e non è mai tornata».

«Abbiamo cercato le sue tracce nei dintorni, per strada, affiggendo volantini. Ci siamo rivolti perfino a persone con cani molecolari, che hanno trovato una traccia, che però purtroppo si è interrotta a poche decine di metri da casa, in prossimità dell’inizio del sentiero verso Capo d’uomo, dove ci sono due abitazioni. Non possiamo credere che sia stata investita, pensiamo che in stato confusionale si sia nascosta in qualche giardino nei pressi di una casa. O forse qualcuno l’ha raccolta e portata a casa? Purtroppo la gattina non ha microchip e la sua vera casa è lontana, a Firenze. Siamo veramente disperati».

La famiglia spera che qualcuno possa aiutarla a ritrovare Cocò. Per qualsiasi informazione chiamare il 366-4676930 (Alina).