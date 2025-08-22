Foto di repertorio

GROSSETO – Dal primo al 31 ottobre potrà essere presentata domanda per l’erogazione del bonus centri estivi 2025, contributo economico una tantum rivolto alle famiglie con figli tra i cinque e i 14 anni per la partecipazione ad attività socio-educative e ricreative sul territorio comunale, nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 15 settembre 2025.

Info e requisiti

L’iniziativa, finanziata con fondi statali destinati ai Comuni e fondi propri dell’Ente, ha l’obiettivo di favorire il benessere dei minori, promuovere l’inclusione sociale e sostenere i genitori nella conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Tra i requisiti di cui le famiglie dovranno essere in possesso per avere diritto al bonus vi sono: la residenza del minore nel Comune di Grosseto, un Isee in corso di validità non superiore a 40mila euro, la regolarità nei pagamenti nei confronti dei servizi scolastici comunali, l’assenza di sovvenzioni simili già ricevute per lo stesso periodo e una documentazione che attesti la partecipazione e le spese sostenute.

Il rimborso coprirà fino al 70 per cento della spesa sostenuta dalle famiglie, e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso lo sportello telematico del Comune di Grosseto, utilizzando Spid o Cie, nel periodo dal Primo al 31 ottobre.

“L’obiettivo è garantire a tutti i bambini e ragazzi, indipendentemente dalla condizione economica delle famiglie, la possibilità di vivere esperienze educative e ricreative di qualità – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante -. I centri estivi sono un’opportunità preziosa per sviluppare competenze, stringere amicizie e trascorrere un’estate serena. Si tratta quindi di un segnale concreto di vicinanza alle famiglie grossetane e di un’occasione di crescita e socializzazione, oltre che divertimento, per i nostri bambini e ragazzi”.