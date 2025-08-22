GAVORRANO – Si svolgerà domenica 24 agosto il classico Raduno “In Vespa per le Colline Metallifere” organizzato dal Vespa Club Gavorrano.

Il raduno, giunto alla XXI edizione, è inserito nel calendario nazionale del Vespa club d’Italia ed avrà valenza per il campionato regionale toscano categoria turismo.

Il ritrovo del raduno, organizzato in collaborazione con la Pro loco di Gavorrano, sarà quest’anno al parco della Finoria e nel programma dell’evento è prevista una novità assoluta: la visita del centro storico di Gavorrano con una guida d’eccezione, Patrizia Scapin, storica dell’arte nonché consigliere comunale con delega alla cultura. La visita prevedeva la sosta delle vespe in piazza Buozzi (Municipio), ma i recenti avvenimenti che hanno determinato la chiusura della piazza (caduta di un cornicione del campanile a causa della forte pioggia), hanno costretto gli organizzatori ad optare per piazza delle Logge nella parte nord del paese.

«Purtroppo – precisano gli organizzatori – le condizioni meteo atipiche per la stagione, non fanno prevedere grandissima affluenza, ma come da sempre il raduno di Gavorrano ha il suo punto di forza sull’atmosfera che si viene a creare nell’occasione rendendolo unico nel genere».

Il giro turistico, dopo la sosta a Gavorrano, attraverserà Filare e Bagno di Gavorrano, per poi raggiungere Potassa dove è prevista la sosta aperitivo, quindi Bivio Ravi e Ravi per poi fare ritorno a Gavorrano-Finoria per il consueto pranzo e le premiazioni di rito nel corso della quale saranno consegnati alcuni premi speciali.

Il Raduno avrà luogo anche in caso di pioggia.