GROSSETO – Nuovo appuntamento con TuttoSagre, la nostra guida speciale alle sagre in provincia di Grosseto e in tutta la Maremma. Uno strumento prezioso che tutti i nostri lettori potranno consultare in ogni momento e in ogni luogo per trovare la loro sagra preferita. Qui trovate tutti gli appuntamenti in una sezione dedicata al tutto sagre: LINK

Il nuovo gruppo Facebook

Unu nuovo spazio dove trovare tutte le sagre migliore segnalate da Il Giunco: si chiama Tutto Sagra in Maremma ed è il nuovo gruppo Facebook gratuito al quale ci può iscrivere e rimanere informati su tutte le sagre nella nostra provincia: CLICCA SU QUESTO LINK.

Segnala la tua sagra

L’invito è a tutti gli organizzatori a segnalarci la sagra del vostro paese inviando una mail a [email protected], indicando un numero di telefono per essere ricontattati, o mandando un whatsapp al numero 334.5212000.

A Magliano in Toscana torna la Sagra dell’Acquacotta

Anche quest’estate, l’aroma della tradizione contadina tornerà a invadere l’aria di Magliano in Toscana grazie alla Sagra dell’Acquacotta, appuntamento gastronomico amatissimo che si svolgerà in due momenti: dall’11 al 14 agosto e dal 16 al 23 agosto 2025. Il tutto nell’area del campo sportivo lungo la SP 160 al km 97, location storica dell’evento. Tutte le informazioni qui

Magliano in Toscana si illumina con Vinellando: ecco il programma completo

È tempo di preparare i calici e di “allertare” le papille gustative: venerdì 22 e sabato 23 agosto torna Vinellando, la manifestazione promossa dal Comune di Magliano in Toscana, con il supporto di numerosi soggetti pubblici e privati, arrivata ormai alle 24sima edizione. Tutte le informazioni qui

A Fonteblanda: tornano la Sagra della Frittura di Pesce e la Sagra del Cacciucco

Doppio appuntamento gastronomico organizzato dall’ASD Fonteblanda. Dal 10 al 13 agosto si parte con la Sagra della Frittura di Pesce, mentre dal 16 al 25 agosto andrà in scena l’attesissima Sagra del Cacciucco. Due eventi distinti ma accomunati dallo spirito conviviale e dalla valorizzazione della tradizione culinaria locale. Tutte le informazioni qui

A Castiglione della Pescaia torna la sagra dell’hockey club

Torna la tradizione festa dello sport, l’EcoFesta, organizzata dall’Hockey Club Castiglione. Per due fine settimana gli stan saranno aperti: dall’16 al 21 e dal 22 al 24 agosto. L’apertura tutte le sere alle 19 nell’impianto del palasport Casa Mora, con musica dal vivo con la possibilità di danzare. E’ la 18esima edizione. ATTENZIONE la serata del 21 è stata annullata per maltempo e verrà recupoerata lunedì 25. Tutte le informazioni qui

Tortelli, funghi e tradizione: torna a Marrucheti la Sagra del Tortello e Zuppa di Funghi

Dal 26 al 31 agosto, il piccolo borgo di Marrucheti, frazione del comune di Campagnatico, si anima con la 38ª edizione della Sagra del Tortello e Zuppa di Funghi, un appuntamento ormai storico e attesissimo da residenti e turisti. Sei serate all’insegna del gusto, della tradizione gastronomica maremmana e del divertimento, il tutto con un’attenzione particolare all’ambiente. Tutte le informazioni qui

—

E ancora…

Alberese festa dello sport e della carne maremma dal 9 al 23 agosto.

Sagra del porcino di Arcille dal 17 agosto al 7 settembre.

Sagra del tortello e del maccherone di Grilli 23-31 agosto.

Sagra della granocchia di Paganico 30 agosto-7 settembre.

Arcidosso AperiFrasca 27-30 agosto.

Settembre roccastradino dal 29 agosto all’8 settembre con serate a tema: baccalà, maialino, peposo, lumache.

Castel del Piano festa del baccalà 22-23 agosto.

Capalbio in sagra 20-24 agosto.