GAVORRANO – Mikel Demiri cala il poker nel tanto atteso trofeo Lago Accesa, gara di ciclismo amatoriale Uisp, organizzata dal Team Marathon Bike che, nonostante il clima incerto, è riuscito a radunare 86 amatori provenienti da tutto il Centro Italia (foto di Roberto Malarby). La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio della Provincia di Grosseto, Comune di Gavorrano e con il sostegno della Banca Tema e Cantina Vini di Maremma.

Il via dato alle 15.30 nei pressi del bar Bozzone di Vetulonia con i corridori che si sono confrontati su un tracciato in linea di 75 chilometri con il finale di gara posto nello strappo della strada che porta Giuncarico, dopo aver toccato le località La Pesata e Capanne. Come detto irresistibile Mikel Demiri del Team Promotech Mg K-Vis, che mette in bacheca anche questo trofeo dopo essersi affermato nei trofei Città di Grosseto, Cronometro Crosa e il trofeo Giuncarico di qualche settimana fa. Tra le squadre al via spicca la compagine di Isernia che piazza Pietro Capuccilli primo nella seconda fascia, Renato D’Ambrosio primo nella categoria M6. Pronti via, nemmeno il tempo di controllarsi che sono usciti Demiri con Pietro Cappuccilli, poi ripresi da Flavio Serafini. Poi lungo il tracciato il distacco è diminuito sino a pochi chilometri dal traguardo quando sono stati ripresi da un gruppetto di corridori. Volata finale con Demiri, irresistibile primo davanti a Serafini. Terzo Capuccilli. A seguire i vincitori di categoria. Ex Pro: Demiri; Malavarca; Arcara; Di Costa; Capuccilli; D’Ambrosio; Burchietti; Alberi; tra le donne Alessia Franchi.