GROSSETO – Sono innumerevoli gli interventi dei Vigili del fuoco impegnati tutta la notte a causa del maltempo. Alle 23.30. Una squadra è intervenuta nel sottopasso allagato di viale Sonnino, a Grosseto. Un’auto è rimasta bloccata con l’acqua che continuava a crescere.

A bordo un adulto e dei ragazzi adolescenti. La squadra ha estratto tutti gli occupanti e li ha portati in zona sicura per poi rimuovere il mezzo e liberare la carreggiata. Sul posto anche la Polizia municipale di Grosseto.

«La forte pioggia che si è abbattuta sul capoluogo ha comportato l’intervento della Protezione civile in sinergia con la Polizia municipale – ha detto il Comune di Grosseto -: chiusi i sottopassi di Barbanella nei pressi di via Monte Labro, quello tra i viali Sonnino e Telamonio e quello nei pressi dello stadio di calcio. Chiuso anche il sottopasso di Rispescia. In fase di verifica le condizioni dell’area delle Stiacciole. Si raccomanda, pertanto, di non cercare di utilizzare i sottopassi e di limitare al massimo ogni spostamento».

In contemporanea al primo intervento, una seconda squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta in località Querce secca (tra Grosseto e Marina di Grosseto) per un albero abbattuto e nella zona costiera per altri alberi abbattuti.

I Vigili del fuoco segnalano incendi di quadri elettrici sempre sulla zona costiera della provincia grossetana.

Nella progressione, la perturbazione, spostandosi a sud, sta causando danni e disagi anche nella zona sud della provincia di Grosseto.

«Continuano ad arrivare chiamate di soccorso per danni d’acqua ed ostacoli alla viabilità dovuti alle raffiche di vento della notte scorsa alla sala operativa dei vigili del fuoco di Grosseto» fanno sapere dal comando provinciale Vvf

Circa 50 gli interventi effettuati dalla mezzanotte di oggi sulla provincia di Grosseto per danni e problemi causati dal maltempo.

«Non si registrano al momento persone coinvolte in eventi importanti, ma emergenze legate alla viabilità pubblica, alla stabilità di parti di edifici a causa di infiltrazioni ed allagamenti».