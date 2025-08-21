Foto di repertorio

FOLLONICA – Dopo una pausa di riflessione e organizzazione, l’ASD Balance torna a far parlare di sé. L’associazione sportiva dilettantistica (nella foto, il gruppo del 2023), punto di riferimento per gli appassionati di skate e per tanti giovani del territorio, è pronta a rilanciare le proprie attività a partire dal mese prossimo.

Nelle ultime settimane il presidente Maciej Piotr Vella ha incontrato nuovi ragazzi e appassionati che entreranno a far parte della realtà associativa, con l’obiettivo di dare nuova energia e continuità al progetto.

“Lo skate per noi non è solo sport, ma anche socialità, inclusione e divertimento – ha sottolineato Vella – «per questo stiamo lavorando a una ripartenza che possa coinvolgere ancora più persone, dai più piccoli agli adulti”.

L’ASD Balance ha sempre avuto a cuore la crescita sportiva e personale dei giovani, con corsi, attività e iniziative che hanno contribuito a diffondere la cultura dello skate a Follonica. Un impegno che acquista ancora più valore oggi, considerando che lo skateboard è ufficialmente disciplina olimpica, riconoscimento che testimonia la sua importanza sportiva a livello mondiale.

Il programma completo delle attività sarà comunicato nelle prossime settimane, ma l’entusiasmo e la voglia di tornare sulle tavole sono già al massimo.

L’appuntamento è quindi fissato a settembre: lo skate torna a scivolare veloce in città, con la società follonichese pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva e sociale.