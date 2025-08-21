MONTE ARGENTARIO – “In questi giorni abbiamo riscontrato due determine riguardanti rispettivamente l’affidamento del servizio di consulenza tecnica per la stima del più probabile valore di mercato del fabbricato di proprietà comunale denominato ‘Ex scuola il Pianetto’ e l’affidamento del servizio di redazione stima valore ‘Ex giardino Iacovacci’. Nonostante le promesse ed i proclami, sembra che una serie di progetti destinati a ridefinire il volto pubblico del nostro comune stenti a tradursi in azioni concrete”. A dirlo è il gruppo di opposizione in Consiglio comunale Svolta per l’Argentario.

“In un contesto in cui il patrimonio immobiliare storico potrebbe rappresentare valore sociale, culturale ed economico per la comunità, la logica delle stime, delle valutazioni e delle assegnazioni di incarichi sembra prevalere su una visione di insieme organica di valorizzazione e manutenzione – proseguono i consiglieri -. Emerge così un contrasto tra ciò che sarebbe utile ai cittadini, soprattutto alle nuove generazioni che hanno trascorso qui i loro anni scolastici nelle ex scuole del Pianetto, e ciò che, a vario titolo, resta in attesa o viene rinviato”.

“Le Ex scuole del Pianetto sono una memoria, un valore sociale, un bene immobile storico che ha accompagnato intere famiglie e generazioni di bambini – continuano dall’opposizione -. L’idea di una vendita o di una valorizzazione economica sembra spesso presentata come soluzione rapida, ma occorre chiedersi quale sia la funzione reale di un patrimonio che ha valore sociale, educativo e identitario. Spesso, infatti, i luoghi di scuola non sono solo pareti bensì memorie collettive, spazi in cui si è formato il tessuto della comunità. Se il progetto si limita ad offrire un prezzo di cartello, senza indicare come e a chi verrà destinato l’edificio, si perde una preziosa occasione di rigenerazione urbana e culturale. Una gestione che tenga conto di usi pubblici, spazi di aggregazione, attività di centro culturale o incubatore di nuove iniziative potrebbe trasformare una potenziale perdita di valore economico in un vantaggio per l’intera comunità”.

“A tal proposito vorremmo ricordare tutte le avances fatte dal sindaco Cerulli in merito alle ex scuole elementari di Porto Ercole che dopo due suoi mandati e mezzo (in ordine temporale dodici anni e mezzo) sono ancora lì sempre più fatiscenti perché ovviamente il tempo le deteriora sempre più; il palazzo comunale che a suo dire doveva diventare un albergo e trasferire il comune all’ex aeronautica ed infine, per ultimo ma non di importanza, è l’Ex asilo Ricasoli per il quale sono stati spesi ad oggi circa euro 915 mila ed ancora è lì, abbandonato, a gridare vendetta – afferma Svolta per l’Argentario -. Per l’ex giardino Iacovacci, se l’obiettivo è la valorizzazione condivisa, la stima dovrebbe essere accompagnata da un chiaro piano di gestione/programmazione e da possibili opzioni: conservazione con utilizzo pubblico, partenariati pubblico – privati mirati a tutela e valorizzazione”.

“Infine un pensiero va alla pista ciclopedonale che dovrebbe collegare Porto Santo Stefano: un’opportunità ancora in sospeso che rappresenta una delle infrastrutture strategiche per la mobilità sostenibile e maggior sicurezza stradale. La situazione richiede quindi una chiara cronologia dei cantieri affinché i fondi pubblici producano benefici concreti per la comunità, in tempi certi e con opportuni aggiornamenti ai cittadini”.