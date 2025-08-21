Foto di repertorio
MANCIANO – Nel territorio comunale di Manciano in 1h e mezza sono caduti oltre 90 millimetri di pioggia ad una velocità di 40 millimetri orari.
La zona più flagellata è stata la parte sud del Comune (Marsiliana).
Il servizio di Protezione civile della Misericordia si è attivato con una ronda di controllo su tutto il territorio comunale e al momento non viene rilevata nessuna criticità alla viabilità nè idrauliche (fossi e torrenti).
Continuerà il monitoraggio dell’evento fino al suo esaurirsi.
