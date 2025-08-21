ORBETELLO – I Vigili del fuoco hanno effettuato due interventi di salvataggio nel comune di Orbetello.
Uno all’interno di un’attività commerciale dove i clienti di un ristorante, preoccupati per l’avanzare dell’acqua, hanno chiesto aiuto e sono stati accompagnati fuori dalla squadra e messi in sicurezza.
Il secondo riguarda il recupero di una persona nel centro abitato di Albinia. L’auto si era fermata in strada con l’acqua che stava salendo e che aveva già invaso l’abitacolo.
I pompieri hanno estratto il conducente ed unico occupante dell’autovettura e rimosso il mezzo per liberare la viabilità.
