GROSSETO – La sala operativa della regione Toscana ha emesso un’allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 20 di oggi fino alle ore 8 di domani venerdì 22 agosto sulla Toscana centro-occidentale, costa e Arcipelago (Foto: Federico Conte)

Previsti rovesci o brevi temporali sparsi per oggi, peggioramento in serata con fenomeni più diffusi specie sulla costa e settori occidentali.

Come sarà il tempo nelle prossime ore

Nelle prossime ore il tempo in Maremma resterà instabile, con piogge sparse e cieli nuvolosi, ma la situazione è destinata a migliorare gradualmente nella giornata di domani, venerdì 22 agosto. Intanto è attiva un’allerta meteo arancione per temporali valida per tutta la Toscana fino alla tarda mattinata di venerdì, quindi è bene prestare attenzione soprattutto nella notte e nelle prime ore del giorno.

Rovesci sparsi e instabilità nelle prossime ore

Già da oggi il cielo si presenta molto nuvoloso con piogge intermittenti e qualche temporale isolato, soprattutto nelle zone interne e collinari della provincia. Le temperature si mantengono gradevoli, con massime intorno ai 27 gradi e minime sui 18. Durante la notte tra giovedì e venerdì sono attesi ancora rovesci, anche a carattere temporalesco, che potranno essere localmente intensi. L’instabilità sarà più marcata nella prima parte della giornata di venerdì, per poi attenuarsi gradualmente nel corso del pomeriggio con schiarite via via più ampie.

Le temperature: minime fresche, massime in ripresa

Venerdì sarà una giornata con temperature leggermente in ripresa rispetto a oggi. Le minime si manterranno sui 18 gradi, mentre le massime torneranno a toccare punte di 28-29 gradi nelle zone di pianura, in particolare nel centro della provincia e lungo la costa. Sull’Amiata le temperature saranno più basse, con massime intorno ai 26 gradi.

Diversità meteo nelle aree della provincia

Nel nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, il cielo sarà ancora nuvoloso nella notte e nella prima mattinata, con possibili rovesci, ma si farà spazio il sole nel pomeriggio. A Grosseto città e nelle aree centrali la giornata inizierà con nubi e qualche pioggia, ma andrà migliorando nettamente nel pomeriggio. Sull’Amiata il rischio di temporali sarà maggiore, soprattutto al mattino, ma anche qui è previsto un miglioramento nel corso della giornata. Nel sud della provincia, tra Orbetello e il Monte Argentario, le piogge potrebbero insistere un po’ più a lungo ma con tendenza a schiarite nel pomeriggio. I venti saranno deboli o moderati, mentre il mare potrà essere mosso lungo la costa.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.