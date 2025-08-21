GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 21 agosto 2025
Ariete si sentirà forte: giornata utile per prendere decisioni rapide.
Toro sarà riflessivo: bene dedicarsi a ciò che conta davvero.
Gemelli sarà frizzante: occasioni per rivedere amici o contatti vecchi.
Cancro avrà intuizioni profonde: ascolta il tuo silenzio.
Leone agirà con grinta: ma attenzione a chi vuole dire la sua.
Vergine sarà concreta: giornata efficace per chi lavora.
Bilancia porterà eleganza e pacatezza: relazioni in primo piano.
Scorpione, segno del giorno, sarà magnetico, lucido e sensibile: perfetta sintesi tra intuito e strategia.
Consiglio escursione: vai a Sovana, cammina tra necropoli etrusche e silenzi potenti: luogo ideale per rigenerare mente e spirito.
Sagittario vorrà viaggiare: anche con la mente, troverà spunti ovunque.
Capricorno sarà risoluto: bene lavoro e affari.
Acquario porterà originalità ovunque.
Pesci seguiranno il flusso: lasciati sorprendere da incontri inaspettati.