GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 21 agosto 2025

Ariete si sentirà forte: giornata utile per prendere decisioni rapide.

Toro sarà riflessivo: bene dedicarsi a ciò che conta davvero.

Gemelli sarà frizzante: occasioni per rivedere amici o contatti vecchi.

Cancro avrà intuizioni profonde: ascolta il tuo silenzio.

Leone agirà con grinta: ma attenzione a chi vuole dire la sua.

Vergine sarà concreta: giornata efficace per chi lavora.

Bilancia porterà eleganza e pacatezza: relazioni in primo piano.

Scorpione, segno del giorno, sarà magnetico, lucido e sensibile: perfetta sintesi tra intuito e strategia.

Consiglio escursione: vai a Sovana, cammina tra necropoli etrusche e silenzi potenti: luogo ideale per rigenerare mente e spirito.

Sagittario vorrà viaggiare: anche con la mente, troverà spunti ovunque.

Capricorno sarà risoluto: bene lavoro e affari.

Acquario porterà originalità ovunque.

Pesci seguiranno il flusso: lasciati sorprendere da incontri inaspettati.