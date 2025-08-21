GAVORRANO – Martedì 26 agosto AdF sarà al lavoro a Gavorrano per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in località la Finoria.
I lavori potrebbero determinare dalle 8.30 alle 13 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Potassa e zona rurale, Case Conti, Casettino Dani, le Liti e Rocca di Frassinello.
Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 13.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.