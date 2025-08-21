BRACCAGNI – Archiviate le gioie per l’amichevole fra Fiorentina e Grosseto e con la stagione calcistica alle porte, ripartono le attività del Viola Club Grosseto, che conta oltre 400 iscritti: sono già aperte le iscrizioni e la possibilità di rinnovare il tesseramento. Il club può contare su una sede accogliente e moderna a Braccagni, con maxischermo per vedere tutte le partite della Fiorentina sia di campionato che di coppa e tifare tutti insieme.

Si organizzerano serate in cui è prevista cena più visione partita, pullmann per andare a vedere le partite sia in casa che in trasferta, e serate con ospiti importanti quali giornalisti delle principali testate specializzate sulla Fiorentina e soprattutto ex giocatori della Viola. Ed è proprio con il pensiero rivolto ad un amico che l’associazione ripartirà: Celeste Pin, scomparso di recente, lascia una ferita aperta ed un profondo cordoglio, ma è anche nel suo ricordo che il Club riparte con grande voglia e con un ricco programma di eventi.

Il costo annuale della tessera è di 10 euro e sono previsti sconti per famiglie.

Per contatti [email protected] oppure consultare la pagina Facebook Viola Club Grosseto.