ALBERESE – L’ondata di maltempo che ha colpito la Toscana non ha risparmiato neanche Alberese, nel comune di Grosseto.
Nella notte di mercoledì 20 agosto i soccorsi della Croce Rossa di Grosseto si sono attivati con una squadra per monitorare i sottopassi.
Durante i controlli sono dovuti intervenire per soccorrere due automobili rimaste bloccate. In seguito, su richiesta della Provincia di Grosseto, un’altra squadra è intervenuta con un’idrovora per collaborare allo svuotamento del sottopasso di Alberese Nord, consentendo così di liberare gli automobilisti rimasti isolati.
“Un doveroso grazie ai nostri volontari – commenta la Croce Rossa – che, anche in condizioni particolarmente difficili, hanno garantito assistenza e sicurezza alla comunità”.