GROSSETO – Dopo il successo delle passate edizioni torna il contest de Il Giunco dedicato a Dilettando, la trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv condotta da Carlo Sestini, che offre una seconda possibilità alle esibizioni non premiate di essere ripescate per la semifinale e per la finale di Grosseto.
Anche quest’anno l’iniziativa ha registrato una grande partecipazione: sono stati espressi oltre mille voti complessivi, a testimonianza dell’entusiasmo del pubblico che ha seguito con passione le esibizioni e sostenuto i propri artisti preferiti.
Ecco la classifica definitiva del contest, che decreta i vincitori di questa edizione.
Classifica generale:
Ania e Alice – canto e danza (Magliano in Toscana): 179 voti IN FINALE
Angela Ciraldo – cantante (Massa Marittima): 145 voti IN SEMIFINALE
Marco Spica – violinista (Principina a Mare): 122 voti IN SEMIFINALE
Carlo Leoni – cantante (Castel del Piano): 100 voti
Ginevra – mix samba cha cha (Massa Marittima): 96 voti
Santiago e Alisea – batteria e ballo (Follonica): 92 voti
Tyler Brusa – hip hop (Castel del Piano): 82 voti
Riccardo Ricci – cantante (Castel del Piano): 56 voti
Silvia Muraca – cantante (Massa Marittima): 37 voti
Katà e non solo – karatè (Massa Marittima): 23 voti
Ragazze Funky – hip hop (Massa Marittima): 20 voti
Francesco Luzzi – cantante (Follonica): 15 voti
Sweet Dancing Girl – danza sportiva (Follonica): 13 voti
Doriana Melosini – poesia (Magliano in Toscana): 11 voti
Sofia e Beatrice – hip hop (Principina a Mare): 9 voti
Dejavù Dreamer – danza sportiva (Follonica): 8 voti
Flora Kuka – ballerina (Follonica): 5 voti
Rachele Vignali – cantante (Massa Marittima): 5 voti
Fabrizio Pistolesi – poeta (Follonica): 4 voti
Alice Busonero – cantante (Borgo Carige): 3 voti
Rosy Porcu – cantante (Massa Marittima): 3 voti
Claudia Coli – cantante (Principina a Mare): 2 voti
Giampiero Guerrini De Witt – barzellettiere (Magliano in Toscana): 2 voti
Silvano Bartolomei – poeta (Castel del Piano): 2 voti
Talk Dirty – hip hop (Magliano in Toscana): 2 voti
Alvaro Bonelli – barzellette (Arlena di Castro): 1 voto
Francesca Lombardi – cantante (Arlena di Castro): 1 voto
Veleno – cantante (Principina a Mare): 1 voto
Il podio di questa edizione vede trionfare Ania e Alice, davanti ad Angela Ciraldo e Marco Spica, confermando ancora una volta il talento e la varietà degli artisti che animano il palcoscenico di Dilettando.