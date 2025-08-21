GROSSETO – Dopo il successo delle passate edizioni torna il contest de Il Giunco dedicato a Dilettando, la trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv condotta da Carlo Sestini, che offre una seconda possibilità alle esibizioni non premiate di essere ripescate per la semifinale e per la finale di Grosseto.

Anche quest’anno l’iniziativa ha registrato una grande partecipazione: sono stati espressi oltre mille voti complessivi, a testimonianza dell’entusiasmo del pubblico che ha seguito con passione le esibizioni e sostenuto i propri artisti preferiti.

Ecco la classifica definitiva del contest, che decreta i vincitori di questa edizione.

Classifica generale:

Ania e Alice – canto e danza (Magliano in Toscana): 179 voti IN FINALE

Angela Ciraldo – cantante (Massa Marittima): 145 voti IN SEMIFINALE

Marco Spica – violinista (Principina a Mare): 122 voti IN SEMIFINALE

Carlo Leoni – cantante (Castel del Piano): 100 voti

Ginevra – mix samba cha cha (Massa Marittima): 96 voti

Santiago e Alisea – batteria e ballo (Follonica): 92 voti

Tyler Brusa – hip hop (Castel del Piano): 82 voti

Riccardo Ricci – cantante (Castel del Piano): 56 voti

Silvia Muraca – cantante (Massa Marittima): 37 voti

Katà e non solo – karatè (Massa Marittima): 23 voti

Ragazze Funky – hip hop (Massa Marittima): 20 voti

Francesco Luzzi – cantante (Follonica): 15 voti

Sweet Dancing Girl – danza sportiva (Follonica): 13 voti

Doriana Melosini – poesia (Magliano in Toscana): 11 voti

Sofia e Beatrice – hip hop (Principina a Mare): 9 voti

Dejavù Dreamer – danza sportiva (Follonica): 8 voti

Flora Kuka – ballerina (Follonica): 5 voti

Rachele Vignali – cantante (Massa Marittima): 5 voti

Fabrizio Pistolesi – poeta (Follonica): 4 voti

Alice Busonero – cantante (Borgo Carige): 3 voti

Rosy Porcu – cantante (Massa Marittima): 3 voti

Claudia Coli – cantante (Principina a Mare): 2 voti

Giampiero Guerrini De Witt – barzellettiere (Magliano in Toscana): 2 voti

Silvano Bartolomei – poeta (Castel del Piano): 2 voti

Talk Dirty – hip hop (Magliano in Toscana): 2 voti

Alvaro Bonelli – barzellette (Arlena di Castro): 1 voto

Francesca Lombardi – cantante (Arlena di Castro): 1 voto

Veleno – cantante (Principina a Mare): 1 voto

Il podio di questa edizione vede trionfare Ania e Alice, davanti ad Angela Ciraldo e Marco Spica, confermando ancora una volta il talento e la varietà degli artisti che animano il palcoscenico di Dilettando.