GROSSETO – Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud mobilitato per far fronte all’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito gran parte del comprensorio, in particolar modo il sud della provincia di Grosseto.

Il dato pluviometrico, davvero significativo, dice che sono caduti 130 millimetri di pioggia in due ore a Orbetello e a Monte Argentario, poco meno (tra i 70 e i 100 millimetri) in tutte le zone limitrofe. I tecnici del Consorzio stanno vigilando, sin dalla nottata, sui corsi d’acqua e sulle opere idrauliche.

Il fiume Osa è stato interessato da un’importante piena, defluita senza provocare esondazioni e danni (picco massimo raggiunto poco dopo mezzanotte). Già dalla serata di mercoledì 20 agosto, e poi per tutta la nottata, sono ovviamente in funzione tutti gli impianti idrovori, a cominciare da quello di Albinia, maggiormente sollecitato dalle precipitazioni. Non si riscontrano, al momento, particolari criticità nel reticolo di competenza: problemi soltanto su guadi, piccoli ponti e manufatti non gestiti direttamente dall’ente. Cb6 sta comunque monitorando anche queste opere per fornire eventuale assistenza.

Nel resto della provincia di Grosseto precipitazioni intense, ma nessun disagio su corsi d’acqua e opere di bonifica in gestione. A causa dell’intorbidimento delle acque del fiume Ombrone si è resa necessaria la chiusura dell’impianto di irrigazione.