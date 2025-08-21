SORANO – Sarà inaugurata sabato 23 agosto alle ore 17.30 in piazza del Municipio a Sorano la nuova navetta comunale, donata dalla Fondazione Cr Firenze. All’evento sarà presente Carlo Vellutini, consigliere della Fondazione, insieme al sindaco di Sorano, Ugo Lotti, la sua giunta e il parroco del paese.

La navetta, messa a disposizione grazie alla generosità della Fondazione, verrà utilizzata per il trasporto di anziani, giovani e di tutti coloro che hanno necessità di spostarsi per raggiungere i principali servizi presenti nel capoluogo, come banca, ufficio postale, scuole e altre strutture di pubblica utilità.

«Questa navetta – dichiara il sindaco Ugo Lotti – rappresenta molto più di un semplice mezzo di trasporto: è un ponte concreto tra le persone e i servizi essenziali. Ringrazio di cuore la Fondazione Cr Firenze per la sensibilità e la vicinanza dimostrate alla nostra comunità. Grazie a questo gesto, riusciremo a garantire più opportunità di spostamento e inclusione per tutti i nostri cittadini».

«Un intervento importante per un territorio vasto, con tante frazioni ed un’incidenza elevata di popolazione anziana che ha difficoltà a spostarsi – afferma il consigliere della Fondazione Carlo Vellutini –. Anche per queste ragioni, e visto l’elevato valore sociale di questo finanziamento, la Fondazione Cr Firenze ha visto nella richiesta del Comune di Sorano una risposta alle esigenze dei cittadini, ma soprattutto il sostegno ad una delle aree interne della Regione che, per le sue peculiarità, merita attenzione. Questo contributo segue quello, non meno importante, che la Fondazione ha assicurato per il restauro dei locali destinati alla caserma dei Vigili del Fuoco a San Quirico di Sorano, inaugurati alcuni mesi fa».

Nel corso della cerimonia sarà inaugurata anche la stele Avis Aido, collocata sempre in piazza del Municipio. «Esprimo un sentito ringraziamento all’Avis – dichiara Lotti – per la donazione di un defibrillatore, che verrà collocato in una teca nella stessa piazza, a disposizione di tutta la cittadinanza».

«L’Amministrazione comunale – conclude il sindaco – invita tutti i cittadini a partecipare alla cerimonia di inaugurazione per condividere questo importante momento di crescita e coesione per la comunità di Sorano».