FOLLONICA – “Il Partito Democratico di Follonica esprime piena solidarietà a Silvia Campana, titolare del Bar Parigi, vittima, insieme al cognato, di una brutale aggressione all’interno della propria attività. Un episodio gravissimo ed inqualificabile che si aggiunge alla recente rissa a Senzuno e all’aggressione di un ragazzo al Palagolfo”. Così inizia l’intervento della segreteria del Pd follonichese sulla sicurezza in città.

“La nostra città, in estate, è ormai diventata insicura in ogni quartiere – prosegue il Pd -. Ci chiediamo quanto dovremo ancora attendere per vedere realizzato il commissariato, un progetto arenato nella sabbia di qualche cassetto e, a detta di chi governa la città, prettamente inutile. Abbiamo ascoltato promesse di carabinieri in motocicletta, di aumento di organico della Polizia Municipale… le moto sono ben parcheggiate in garage, ed i nuovi agenti sono impegnati in attività di controllo della sosta e delle biciclette in via Roma. Non è questa la sicurezza che vogliamo per i nostri cittadini, non ci ricordiamo di macchine in sosta che abbiano ferito qualcuno e forse è meglio avere il controllo di tutta la città e non lucidare solo via Roma lasciando arrugginire anche le traverse centrali”.

“In passato si sono verificati casi di aggressioni, ma sempre casi sporadici e saltuari, quest’anno siamo a metà estate e già non si contano più su una mano sola. Pensare alla sicurezza vuol dire valutare questa statistica e non quella dei verbali facili – conclude il Pd -. Non possiamo ignorare che sempre più spesso gli autori di queste aggressioni sono giovanissimi nati e cresciuti in Italia. Un fenomeno preoccupante, in crescita e difficile da prevenire, ma non per questo da accettare. L’attuale amministrazione, in campagna elettorale, aveva promesso di poter ‘risolvere tutto’ in materia di sicurezza. La realtà dimostra invece che i problemi sono ben più complessi e richiedono serietà, visione e collaborazione di tutte le istituzioni. Anche in questo caso il cambiamento auspicato c’è stato, ma non come promesso”.